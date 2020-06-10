Erciş'te parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde merkez ve mahallelerde başlatılan kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri, ilçedeki Gölağzı, Hacıkaş, Çakırbey, Gökoğlan, Akbaş, Kızılören, Sabanbüken, Yılanlı, Söğütlü, Topraklı, Bucakönü, Karlıyayla, Akçayuva, Evbeyli, Pınarlı, Kırkpınar, Çatakdibi, Kışla, Salihiye, Alkanat, Latifiye, Örene, Camikebir, Tekevler mahalleleri ile Süleyman mezrasında yürütülen çalışmalarda 115 bin metrekare parke taşı döşeyecek.

Şuana kadar 2 mahalle ve bir mezrada tamamlanan çalışmaların sezon sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.