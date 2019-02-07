Son Dakika Haberleri: Erciş'te Pkk/kck Operasyonu; 13 Tutuklu

Erciş'te Pkk/kck Operasyonu; 13 Tutuklu

10 dakika önce

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 13'ü tutuklandı.

Erciş'te Pkk/kck Operasyonu; 13 Tutuklu, System.String[]
Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 13'ü tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Yardım Yataklık Etmek" suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan şahıslara yönelik planlı olarak 05 Şubat 2019 günü 06.00'dan itibaren eş zamanlı icra edilen operasyon sonucu 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen 15 kişiden 13 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:12 Kaynak: İHA

Jandarma, Van, Erciş, PKK, 3. Sayfa
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