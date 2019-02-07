Erciş'te Pkk/kck Operasyonu; 13 Tutuklu
10 dakika önce
Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 13'ü tutuklandı.
Van
'ın Erciş
ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 13'ü tutuklandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma
Komutanlığı ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Yardım Yataklık Etmek" suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan şahıslara yönelik planlı olarak 05 Şubat 2019 günü 06.00'dan itibaren eş zamanlı icra edilen operasyon sonucu 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen 15 kişiden 13 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı" denildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:12 Kaynak: İHA
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