Erciş'te PKK Operasyonuna 12 Tutuklama
1 saat önce
VAN'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 21 kişiden 12'si tutuklandı.
VAN'ın Erciş
ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 21 kişiden 12'si tutuklandı.
Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Van
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 20 ve 23 Ocak tarihlerinde iki ayrı operasyon düzenlendi. Erciş ilçesinde 27 ayrı adrese baskın yapan ekipler, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etme' suçundan 21 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla, 9 kişi de serbest bırakıldı.
- Van
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:44 Kaynak: DHA
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