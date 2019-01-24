Son Dakika Haberleri: Erciş'te PKK Operasyonuna 12 Tutuklama

Erciş'te PKK Operasyonuna 12 Tutuklama

8 dakika önce

VAN'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 21 kişiden 12'si tutuklandı.

Erciş'te PKK Operasyonuna 12 Tutuklama, System.String[]
VAN'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 21 kişiden 12'si tutuklandı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 20 ve 23 Ocak tarihlerinde iki ayrı operasyon düzenlendi. Erciş ilçesinde 27 ayrı adrese baskın yapan ekipler, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etme' suçundan 21 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla, 9 kişi de serbest bırakıldı. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:28 Kaynak: DHA

Van, PKK, Erciş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TSK, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı Teröristleri Obüslerle Vurdu Rakka Halkı, Terör Örgütü YPG/PKK'ya 24 Saat Süre Verdi

Son Dakika! AK Parti'den Venazuela Açıklaması: Hiçbir Ülke Venezuela'ya Devlet Başkanı Atayamaz Fransa Ekonomi Bakanı Duyurdu: Renault'nun CEO'su İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 12:36:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciş'te PKK Operasyonuna 12 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]