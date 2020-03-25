Erciş'te sağlık çalışanları, belediye dezenfekte ekibini alkışladı - Son Dakika
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Erciş'te sağlık çalışanları, belediye dezenfekte ekibini alkışladı

6 saat önce

TÜRKİYE genelinde koronavirüsün yayılmasını önlemek için büyük mücadele veren sağlık çalışanları için günlerdir vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkıp alkışlarken, Van'ın Erciş ilçesinde görev yapan sağlık çalışanları, dezenfekte için gelen belediye ekiplerini alkışlayıp, 'Biz sizin...

Erciş'te sağlık çalışanları, belediye dezenfekte ekibini alkışladı, System.String[]

TÜRKİYE genelinde koronavirüsün yayılmasını önlemek için büyük mücadele veren sağlık çalışanları için günlerdir vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkıp alkışlarken, Van'ın Erciş ilçesinde görev yapan sağlık çalışanları, dezenfekte için gelen belediye ekiplerini alkışlayıp, 'Biz sizin için çalışıyoruz, lütfen siz de bizim için evde kalın' dövizleri açtı.

Dünya'yı saran koronavirüsün Türkiye'de de ölümlere neden olmasının ardından alınan sıkı tedbirler alınırken, virüsün yayılmasını önlemek çini sağlık çalışanları büyük mücadeleler veriyor. Türkiye'nin dört bir yanında, halk günlerdir sağlık çalışanlarının bu fedakarlığını alkış yaparak desteklerken, Van'ın Erciş ilçesinde tam tersi bir durum yaşandı. İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne gelen Belediye ekipleri, burada dezenfekte çalışması yaptı. Maske ve eldiven takarak görev yapan sağlık ekipleri, dezenfekte yapan ekibi alkışladı. Ekipler, daha sonra İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün önüne çıkarak, 'Biz sizin için çalışıyoruz, lütfen siz de bizim için evde kalın' döviz açıp, vatandaşların evden çıkmamaları istendi.

Belediye Park Bahçeler Müdürü Ömer Yılmaz, kendilerini alkışlayan sağlık ekibine teşekkür ederek, "Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatlarıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında, başlattığımız dezenfekte çalışmalarımızı kurum ve kuruluşlarda aralıksız devam ediyor. Bugün de ilçe sağlık müdürlüğünde çalışmalarımızı devam ettirdik. Sağlık çalışanlarımız bize sürpriz yapıp, çalışmalarımıza hassasiyet göstererek, bizi alkışladılar. Biz de onları en kalbi duygularımızla alkışlıyor, teşekkür ediyoruz" dedi.


Türkiye, Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:44 Kaynak: DHA

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