Erciş'te sahipsiz hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı - Son Dakika
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Erciş'te sahipsiz hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı

28.03.2022 11:59
Erciş'te sahipsiz hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı

Van'ın Erciş ilçesinde belediye ekipleri, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler, olumsuz hava koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz köpekler için farklı noktalara yem ve su bıraktı.

Van'ın Erciş ilçesinde belediye ekipleri, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler, olumsuz hava koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz köpekler için farklı noktalara yem ve su bıraktı.

Erciş Belediyesi, Erciş Evrensel Fotoğrafçılar Derneği üyeleri ve bazı hayvanseverler, kentte yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çelebibağı bölgesindeki yaşayan hayvanlar için yem ve su bırakıldı. Ekiplere eşlik eden belediye veteriner hekimlerince de köpekler aşılandı.

Veteriner Hekim İhsan Nuri Çiftçi, belediye olarak bu tür çalışmaları sürekli yaptıklarını belirterek, "Hayvanların doğal yaşam alanları gezerek mama ve su bıraktık. Hasta olanların tedavilerini yaptık, aşıları eksik olanların aşılarını tamamladık." dedi.

Dernek üyesi Emine Galiç Şengöz de hayvanseverler olarak yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları beslemek için etkinlik yaptıklarını ifade ederek, herkesin soğuk havalarda hayvanlar için sorumluluk alması gerektiğini aktardı.

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Çelebibağı, Veteriner, Van, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erciş'te sahipsiz hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı - Son Dakika


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