Son Dakika Haberleri: Erciş'te Şehit Çevik İçin Mevlit Okutuldu

Erciş'te Şehit Çevik İçin Mevlit Okutuldu

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Onbaşı Rıdvan Çevik için mevlit okutuldu.

Erciş'te Şehit Çevik İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
Van'ın Erciş ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Onbaşı Rıdvan Çevik için mevlit okutuldu.

Vanyolu Camisindeki programda ilçe müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okudu.

Şehitler için duaların edildiği programa İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 108.Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, şehidin ailesi ve vatandaşlar da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:20 Kaynak: AA

Van, Afrin, Erciş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kağıt Toplama Arabasını Yastık Yapıp Kaldırımda Uyuyan Küçük Çocuk Yürek Burktu Petkim Geçen Yıl 872 Milyon Lira Kar Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Milli Uçağımız 2026'da Göklerde Olacak Halk Otobüsünün Önünü Kesen Kadınlar Şoföre Yumruklarla Saldırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 11:55:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciş'te Şehit Çevik İçin Mevlit Okutuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]