Erciş'te sel 4 mahallede hasara yol açtı - Son Dakika

Erciş'te sel 4 mahallede hasara yol açtı

Erciş'te sel 4 mahallede hasara yol açtı Van'ın Erciş ilçesi Yünören, Hasanabdal, Doğancı ile Şehirpazarı mahallelerinde aniden bastıran sağanak yağış sonrası oluşan sel, 3 evin sular içinde kalmasına neden olurken, birçok ekili alanda hasar gördü.

Erciş'te sel 4 mahallede hasara yol açtı

VAN - Van'ın Erciş ilçesi Yünören, Hasanabdal, Doğancı ile Şehirpazarı mahallelerinde aniden bastıran sağanak yağış sonrası oluşan sel, 3 evin sular içinde kalmasına neden olurken, birçok ekili alanda hasar gördü. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile Ak Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam sel bölgelerinde incelemelerde bulunarak yaraların kısa süre içinde sarılacağını belirttiler.

Mahalle sakinlerinin oluşan seli yetkililere bildirmesiyle hemen harekete geçen Erciş Belediyesi bölgeye diğer kurumlardan da iş makineleri takviye ederek tıkanan dere yatakları temizlenmeye başladı. Hasar tespit çalışmalarında da başlandığı belirtilirken, sel sonrası Yünören Mahallesinde 1, Hasanabdal Mahallesinde 2 olmak üzere toplam üç evin selden hasar gördüğü, ekili alanların etkilendiği bildirildi. Mahallelerde incelemelerde bulunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile Ak Parti Erciş ilçe Başkanı Nedim Sağlam vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

AK Parti, Erciş, Van, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 20:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erciş'te sel 4 mahallede hasara yol açtı - Son Dakika
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