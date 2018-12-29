Erciş'te Sertifika Töreni
1 saat önce
Erciş Gençlik Merkezi'nde girişimcilik kursunu tamamlayan 180 kursiyere sertifikaları verildi.
Erciş
Gençlik Merkezi'nde girişimcilik kursunu tamamlayan 180 kursiyere sertifikaları verildi.Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, kursların vatandaşlara çok katkı sağladığını söyledi.
Kursiyerlerin yapacağı projelerin KOSGEP tarafından desteklenebileceğini aktaran Mehmetbeyoğlu, projesi kabul edilen girişimcilere hibe sağlanacağını kaydetti.
Gençlik Merkezi Müdürü Arif Taşdemir de kurslara katılanların daha sonra kendi işlerini kurabileceğini belirtti.
Konuşmaların ardından 180 kursiyer sertifikalarını aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:17 Kaynak: AA
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