Son Dakika Haberleri: Erciş'te Sertifika Töreni

Erciş'te Sertifika Töreni

1 saat önce

Erciş Gençlik Merkezi'nde girişimcilik kursunu tamamlayan 180 kursiyere sertifikaları verildi.

Erciş'te Sertifika Töreni, System.String[]
Erciş Gençlik Merkezi'nde girişimcilik kursunu tamamlayan 180 kursiyere sertifikaları verildi.Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, kursların vatandaşlara çok katkı sağladığını söyledi.

Kursiyerlerin yapacağı projelerin KOSGEP tarafından desteklenebileceğini aktaran Mehmetbeyoğlu, projesi kabul edilen girişimcilere hibe sağlanacağını kaydetti.

Gençlik Merkezi Müdürü Arif Taşdemir de kurslara katılanların daha sonra kendi işlerini kurabileceğini belirtti.

Konuşmaların ardından 180 kursiyer sertifikalarını aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:17 Kaynak: AA

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