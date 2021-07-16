Erciş'te şiddetli yağış 13 köyde taşkınlara yol açtı - Son Dakika

Mahsur kalan çocukların kurtarılması Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 13 köyde taşkın meydana geldi.

İlçeye bağlı Kırkpınar, Çetintaş, Bozyaka, Akbaş, Kumlubulak, Yoldere, Çubuklu, Çelebibagı, Kırkdegirmen Tekler, Çimen, Görüşlü, Örene, Çatakdibi köylerinde taşkınlar oluştu.

15 küçükbaş hayvanın telef olduğu çok sayıda ahır ve samanlığın su altında kaldığı bölgede mahsur kalan bazı çocuklar ise belediyeye ait kepçe ile kurtarıldı.