Erciş'te sokağa çıkma yasağıyla caddeler boş kaldı - Son Dakika

Yasağın başlamasının ardından ana cadde ve mahallelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olan çalışanlar dışındakilerin dolaşmasına izin vermedi.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından ilçe merkezinde, insan ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye ulaştı.

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