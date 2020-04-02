Erciş'te sokak hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı - Son Dakika

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Erciş'te sokak hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı
6 saat önce
Türk Kızılayı Erciş Şubesi Gençlik Kolları gönüllüleri, sokak hayvanları için ilçenin belli noktalarına yiyecek bıraktı.
Türk Kızılayı Erciş Şubesi Gençlik Kolları gönüllüleri, sokak hayvanları için ilçenin belli noktalarına yiyecek bıraktı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mesire alanlarında piknik yapılmasının yasaklanması nedeniyle o bölgede yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Türk Kızılayı Şubesi Gençlik Kolları gönüllüleri harekete geçti.
Şubenin gençlik kolları başkanı Nedim Akyol, yaptığı açıklamada, sokakta yiyecek sıkıntısı çeken hayvanların unutulmaması gerektiğini belirterek, "Hayvanlar için bizler de doğaya yem bıraktık. Gençlerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 12:56 Kaynak: AA
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