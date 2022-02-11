Üye Girişi
Erciş'te sokak hayvanları için ilçenin farklı yerlerine kulübe bırakıldı - Son Dakika

Erciş'te sokak hayvanları için ilçenin farklı yerlerine kulübe bırakıldı

11.02.2022 11:27
Erciş'te sokak hayvanları için ilçenin farklı yerlerine kulübe bırakıldı

Van'ın Erciş ilçesinde belediye ekipleri, sokak hayvanlarının barınması için belli noktalara kulübe bıraktı.

Van'ın Erciş ilçesinde belediye ekipleri, sokak hayvanlarının barınması için belli noktalara kulübe bıraktı.

Sokak hayvanlarına yönelik aşı çalışmalarını da sürdüren belediye ekipleri, hayvanlar için ilçenin farklı bölgelerine kulübe yerleştirdi.

Veteriner İhsan Nuri Çiftçi, yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının kar yağışından olumsuz etkilendiğini söyledi.

Sokak hayvanları için çalışmaların devam ettiğini anlatan Çiftçi, "Köpeklerin barınabilmesi için, kardan, soğuktan korunabilmeleri için kulübeler bıraktık. Kulübelerin yanında mamaların, sularını bıraktık. Aynı zamanda sağlık taraması yaptık. Rahatsız olanların tedavilerini yaptık." dedi.

Erciş'te sokak hayvanları için ilçenin farklı yerlerine kulübe bırakıldı
Erciş'te sokak hayvanları için ilçenin farklı yerlerine kulübe bırakıldı
Erciş'te sokak hayvanları için ilçenin farklı yerlerine kulübe bırakıldı

YORUMLAR
500

Sokak Hayvanları, Çiftçi, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erciş'te sokak hayvanları için ilçenin farklı yerlerine kulübe bırakıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:52 Şarkıcı Hera Aslan, sevgilisinin adını dövme yaptırdı
11:43 Rahipler askerlerden silah eğitimi aldı!
11:40 11 Şubat dolar/TL 13,54 seviyelerinde işlem görüyor
11:20 11 Şubat altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:14 Halk TV'de hava durumunu alt yazısı geçerken "Dersim" yazılması sosyal medyada gündem oldu
10:19 Boşanma aşamasındaki karısına soğuk su yolladı! 55 bin liralık tazminata mahkum oldu
11:12 Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon tahmini yükseldi, dolar tahmini düştü
11:00 Çocuğu olmadı, fakat yılmadı! Şimdi 90 yetime annelik yapıyor
11:00 Tarım Kredi'den gübre fiyatlarına indirim
10:59 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun "Elektrik faturamı ödemiyorum" çağrısı sonrası yeni hamle
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 12:09:44. #1.12#
SON DAKİKA: Erciş'te sokak hayvanları için ilçenin farklı yerlerine kulübe bırakıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement