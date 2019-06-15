Erciş'te sokak köpekleri 2 buzağıya saldırdı
3 saat önce
VAN'ın Erciş ilçesine bağlı Kasımbağı Mahallesi'nde, 2 buzağı sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:02 Kaynak: DHA
VAN'ın Erciş
ilçesine bağlı Kasımbağı Mahallesi'nde, 2 buzağı sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.
İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kasımbağı Mahallesi'nde, Seyfullah Kasımoğlu'na ait 2 buzağı sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Gelen sesler üzerine evinden çıkan Kasımoğlu, köpekleri kovaladıktan sonra yaralı buzağılar için veteriner hekim çağırdı. Eve gelen Veteriner Seçkin Ceylan, kuyrukları köpekler tarafından koparılan ve ağır darbeler alan buzağıların durumlarının ciddi olduğunu belirtti. Özellikle bir buzağının yaşama şansının olmadığını belirten Ceylan, ağır yaralanan diğer buzağının ise tedavisini yaptığını söyledi.
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