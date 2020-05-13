Erciş'te sokaktaki çocuklara şeker ve çikolata dağıtıldı - Son Dakika

Erciş'te sokaktaki çocuklara şeker ve çikolata dağıtıldı

VAN'ın Erciş ilçesinde koronavirüsü tedbirleri kapsamında bugün ilk defa sokağa çıkan 0-14 yaş grubundaki çocuklara zabıta ekiplerince şeker ve çikolata dağıtıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, bugün verilen izinle uzun bir aradan sonra 11.00-15.00 saatlerinde dışarı çıktı. Erciş ilçesinde de bugün ilk kez sokağa çıkan ve parklarda eğlenen çocuklara zabıta ekipleri şeker ve çikolata dağıttı. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla bugün sokağa çıkan çocuklara şeker ve çikolata dağıttıklarını söyleyen zabıta görevlisi Şahin Çolak, "Bugün sokaklarda çocuk seslerini duymak bizi de mutlu etti. Çocuklara biz de şeker ve çikolata dağıttık. Çocukların mutluluğu bizi çok mutlu etti" dedi. Aileleri ile birlikte sokak ve parkların tadını çıkaran çocuklardan bazıları maske takarken bazılarının da maske takmadığı görüldü.