Erciş'te sonbahar güzelliği - Son Dakika

VAN'ın yeşil doğasıyla ünlü Erciş ilçesinde, sonbahar aylarıyla birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı. Ağaçların sararmaya başlayan yaprakları, görsel güzellik oluşturdu.

Van Gölü kıyısında bulunan ve ilkbahar aylarında mavi ve yeşil görüntüsü ile dikkat çeken, yaklaşık 180 bin nüfuslu Erciş ilçesi, mevsimle birlikte sonbahar renklerine büründü. Ağaçların sararmaya başlayan farklı renklerdeki yaprakları, güzel manzaralar ortaya çıkardı. İlçe, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekerken, bazı çiftler ise düğün öncesi çekim için doğal stüdyoyu tercih etti.