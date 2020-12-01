Erciş'te 'Sosyal Market' açılışı - Son Dakika

Erciş'te 'Sosyal Market' açılışı

Van'ın Erciş ilçesinde Verenel Derneği tarafından kurulan ve yardıma muhtaç vatandaşların yararlanabileceği sosyal marketin açılışı gerçekleştirildi.

Van'ın Erciş ilçesinde Verenel Derneği tarafından kurulan ve yardıma muhtaç vatandaşların yararlanabileceği sosyal marketin açılışı gerçekleştirildi. Kentsel Dönüşüm İş Merkezlerinde kurulan sosyal marketin açılışına Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, MHP Erciş İlçe Başkanı Fatih Köroğlu ile davetliler katıldı. Açılış programında yaptığı konuşmada toplumun veren el ruhuyla yoksula her zaman yardım elini uzattığını belirten Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, "Bu sosyal marketin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen tüm dernek yetkililerine teşekkür eder, marketin hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi. Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak sosyal market hizmete açıldı. - VAN

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: 20 milyon aşı gelecek, ilk uygulama 11 Aralık'ta sağlıkçılara yapılacak

Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz

ABD'yi karıştıran gizemli metal bloğun bir benzeri bu kez Romanya'da ortaya çıktı

Koronavirüsten ölen Selver hemşirenin mesai arkadaşı: Ne olur maske takın

Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı

Müge Anlı dehşete düştü! Anne, 6 aylık bebeğini tandırda diğerini de boğarak öldürdü

Annesini, "Seni hangi silahla öldüreyim?" diyerek tehdit eden üvey babasını pompalıyla vurdu

Kılıçdaroğlu "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı