Erciş'te sosyal mesafeyi korumak için zemin çıkartmaları yapıştırıldı - Son Dakika

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Erciş'te sosyal mesafeyi korumak için zemin çıkartmaları yapıştırıldı
6 saat önce
VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafeyi hatırlatmak için zemin çıkartmaları yerleştirilmeye başlandı.
VAN'ın Erciş
ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafeyi hatırlatmak için zemin çıkartmaları yerleştirilmeye başlandı.
Erciş Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafeyi korumak amacıyla zemin çıkartmaları hazırladı. 'Sağlığınıziçin sosyal mesafeyi koruyun, en az 1 metre' yazan zemin çıkartmaları, kamu kurum ve kuruluşları ile bankaların önlerine yapıştırılıyor. Belediye yetkilileri, salgınla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdiler.
- Ercişvan
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:05 Kaynak: DHA
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