Erciş'te sosyal yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor - Son Dakika

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Erciş'te sosyal yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor
6 saat önce
Van'ın Erciş ilçesinde sosyal yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor.
Van'ın Erciş ilçesinde sosyal yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor.
Erciş'te Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında, ihtiyaç sahiplerine 1000'er lira nakdi destek ödeniyor.
PTT'de sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle destek ödemeleri vatandaşların adreslerine giden PTT görevlileri, polis, jandarma ve kolluk birimlerince yapılıyor.
İlçeye bağlı Salihiye Mahallesi'nde ödemeleri yapılan vatandaşlar, hizmetten memnun olduklarını belirterek yetkililere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 02:35 Kaynak: AA
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