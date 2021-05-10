Erciş'te STK'lardan İsrail'e tepki - Son Dakika

Erciş'te STK'lardan İsrail'e tepki

10.05.2021 23:54
Erciş'te STK'lardan İsrail'e tepki, System.String[]

VAN'ın Erciş ilçesinde, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını araç konvoyu eşliğinde slogan atıp, açıklama yaparak protesto etti.

VAN'ın Erciş ilçesinde, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını araç konvoyu eşliğinde slogan atıp, açıklama yaparak protesto etti.

Ercişte, kaymakamlık binası önünde  bir araya gelen STK temsilcileri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları araç konvoyu eşliğinde slogan atarak kınadı. Araçlarda İsrail aleyhine slogan atan STK temsilcileri adına ortak açıklamayı Memur-Sen Erciş Temsilcisi Cemal  Aslan yaptı.

Aslan," Filistin, saldırı altında. Kudüs, kirli postallar altında eziliyor. Mesicid-i Aksa,  terörist canilerin tasallutu altında ve bir halk direnmeye devam ediyor. İki yüzlü dünyaya inat, başını kuma gömen idraksizlere inat. Bir halk, bir ümmet ölüme aldırış etmeden, korkak düşmanın üzerine yürüyor. Adaleti değil güçlünün kanlı düzenini perdelemekten başka işlevi olmayan uluslararası hukuk sistemi, zulüm ve terörü desteklemektedir. Onun için terörist İsrail bu kadar fütursuz, bu kadar hayasız davranmaktadır. Onun için İsrail, kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirmektedir. Erciş Sivil Toplum Kuruluşları olarak; adalet arayışı içinde olan her kesime bu mücadelede yerini alması için bir çağrıda bulunuyoruz. Kudüs'te adalet, bütün dünyada adalet demektir. Çünkü adaletin düşmanı Siyonizm ve onun beslendiği emperyalizmdir. Mescid-i Aksa özgürleşmeden dünyada özgürlükten bahsedemeyiz ve özgürlüğün en büyük düşmanı olan Siyonizm'in yeşerdiği bu kirli düzen yok olmadan İnsanlık rahata kavuşmayacaktır."dedi.


Erciş'te STK'lardan İsrail'e tepki
Erciş'te STK'lardan İsrail'e tepki
Erciş'te STK'lardan İsrail'e tepki
Erciş'te STK'lardan İsrail'e tepki
Erciş'te STK'lardan İsrail'e tepki

Sivil Toplum Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşu, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erciş'te STK'lardan İsrail'e tepki - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Esnaf zorda, bayram öncesi iki gün kontrollü açalım Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Esnaf zorda, bayram öncesi iki gün kontrollü açalım Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail çağrısı: BM girişimlerini derhal başlat Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail çağrısı: BM girişimlerini derhal başlat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs diplomasisi! Kuveyt Emiri ve Ürdün Kralı ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs diplomasisi! Kuveyt Emiri ve Ürdün Kralı ile görüştü Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu Burak Yılmaz'ın Lyon'a frikiği Nisan ayının en güzel golü seçildi Burak Yılmaz'ın Lyon'a frikiği Nisan ayının en güzel golü seçildi Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi Boş arsaya terkedilen 4 günlük bebek, hastanede yaşamını yitirdi Boş arsaya terkedilen 4 günlük bebek, hastanede yaşamını yitirdi Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı
Ekranlarda büyük yıkım! 3 dizi art arda final yapıyor Ekranlarda büyük yıkım! 3 dizi art arda final yapıyor         
00:19
Fatih Altaylı kendisine gelen mesajı canlı yayında okudu! 'Ganyan bayi' polemiği balon çıktı Fatih Altaylı kendisine gelen mesajı canlı yayında okudu! 'Ganyan bayi' polemiği balon çıktı         
00:10
Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'den alınıp Portekiz'e verilmesi gündemde Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'den alınıp Portekiz'e verilmesi gündemde         
23:32
Şenol Güneş: Burak Yılmaz Beşiktaşlı Şenol Güneş: Burak Yılmaz Beşiktaşlı         
22:48
ABD ve İngiltere'den benzer Mescid-i Aksa açıklaması! İsrail'in akıttığı kanı görmeyip Filistin'i suçladılar ABD ve İngiltere'den benzer Mescid-i Aksa açıklaması! İsrail'in akıttığı kanı görmeyip Filistin'i suçladılar         
22:27
İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı         
22:09
Uyuşturucu baronu Cemal Nayır hayatını kaybetti Uyuşturucu baronu Cemal Nayır hayatını kaybetti         
20:32
Son Dakika: İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı: 9'u çocuk 20 ölü Son Dakika: İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı: 9'u çocuk 20 ölü         
19:30
AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı! AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı!         
17:36
Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü         
14:37
Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı         
13:29
Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı         
13:26
Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum         
11:46
ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı         
11:03
Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti         
10:53
Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı         
10:02
16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı 16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2021 00:49:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erciş'te STK'lardan İsrail'e tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement