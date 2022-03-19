ERCİŞ'TE SU SAMURLARI GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesinde nesli tükenmekte olan canlılar kategorisinde bulunan su samuru, Ilıca Çayı'nda cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Erciş İlçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Koç Köprü Barajı suyunun döküldüğü Ilıca Çayı'nda vatandaşlar, daha çok nehir ve akarsularda yaşayan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce (IUCN) 'nesli tehdide yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samurunu gördü. Bölgede dere ve çayların su debilerinin azalmasıyla bir süredir görünmeyen su samurlarını, son aylardaki yağışlarla birlikte su seviyeleri artan çayda gören vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Çayda görülen 3 su samuru çevredekiler tarafından kaydedildi.