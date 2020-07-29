Erciş'te tatlı imalatçılarının bayram telaşı başladı - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi baklava ve kadayıfçılarda yoğunluk yaşanıyor.

İlçede bayram için vatandaşlardan yoğun talep gören imalatçılar, aldıkları siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.

İmalatçılardan Muhammet Börükoçin, yaklaşık 15 yıldır ilçede baklava ve kadayıf imalatı yaptıklarını söyledi.

Bayram nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını belirten Börükoçin, şunları kaydetti:

"Siparişlerimizi yetiştirebilmemiz için diğer şubelerimizden personel takviyesi yaptık. İlçede tatlıya yoğun talep var. İl dışından gelen talepleri de karşılamaya çalışıyoruz. Pandemi nedeniyle işlerimizin düşük geçeceğini tahmin etmiştik. Çok şükür işlerimiz gayet iyi gidiyor, memnunuz."