Erciş'te tedavisi tamamlanan 7 kişi taburcu oldu - Son Dakika

Erciş'te tedavisi tamamlanan 7 kişi taburcu oldu

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde korona virüs tedavisi tamamlanan 2'si çocuk 7 kişi alkışlar taburcu oldu.

Çaldıran ilçesinde korona virüs testleri pozitif çıktığı için Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi ek binasında koruma altına alınan 7 kişi, yapılan tedavinin ardından bugün sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu. Hastane görevlileri tarafından çiçek ve alkışlarla taburcu olan 2'si çocuk 7 kişi, mutlu bir şekilde evlerine gitti.

Taburcu olmanın sevincini yaşayan hastalar, desteklerinden dolayı hastane yetkililerine teşekkür ettiler.

Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Onur Küçük, 2'si çocuk 7 kişiyi daha taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.