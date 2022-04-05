Erciş'te temel kazısı yapılırken yan taraftaki iş yerinin duvarı çöktü - Son Dakika
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Erciş'te temel kazısı yapılırken yan taraftaki iş yerinin duvarı çöktü

05.04.2022 06:30

Erciş'te temel kazısı yapılırken yan taraftaki iş yerinin duvarı çöktü Van'ın Erciş ilçesinde temel kazısı yapıldığı sırada bir iş yerinin duvarı çöktü.

Erciş'te temel kazısı yapılırken yan taraftaki iş yerinin duvarı çöktü

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde temel kazısı yapıldığı sırada bir iş yerinin duvarı çöktü. 3 kişi hafif yaralandı.

Kışla Mahallesinde kazı çalışması yapılan inşaat alanında toprak kayması sonucu yan tarafındaki iki katlı giyim ve kundura mağazasının bir bölümü çöktü. Çökme sırasında içeride bulunan çalışanlar ile bazı müşteriler buldukları boşluklardan dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, UMKE, itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliğinin alınmasının ardından ekipler, enkaz altında başkalarının da bulunma ihtimali nedeniyle arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda enkaz altından kimsenin olmadığı tespit edildi.

Olay yerine Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile Emniyet Müdürü Süleyman Tırak, gelerek görevlilerden bilgi aldı.

Erciş İtfaiye Müdürü Kutbettin Aydın, "112 Çağrı Merkezine gelen haber üzerine olay yerine geldik. Burada AVM inşaatı yapılıyordu kazı yapılırken diğer binanın duvarı yıkıldı, can kaybı yok ama 3 kişi hafif yaralanırken yıkılan AVM'de hasar" var dedi.

Erciş'te temel kazısı yapılırken yan taraftaki iş yerinin duvarı çöktü
Erciş'te temel kazısı yapılırken yan taraftaki iş yerinin duvarı çöktü
Erciş'te temel kazısı yapılırken yan taraftaki iş yerinin duvarı çöktü
Erciş'te temel kazısı yapılırken yan taraftaki iş yerinin duvarı çöktü
Erciş'te temel kazısı yapılırken yan taraftaki iş yerinin duvarı çöktü
Erciş'te temel kazısı yapılırken yan taraftaki iş yerinin duvarı çöktü
Erciş'te temel kazısı yapılırken yan taraftaki iş yerinin duvarı çöktü
Erciş'te temel kazısı yapılırken yan taraftaki iş yerinin duvarı çöktü

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İtfaiye, İnşaat, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erciş'te temel kazısı yapılırken yan taraftaki iş yerinin duvarı çöktü - Son Dakika


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