Erciş'te Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmet binası açıldı - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmet binası açıldı.

Açılış töreninde konuşan, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, hizmetin kaliteli bir şekilde halka ulaştırılması için kurumsallaşma adına yeni alanlar oluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Atıl durumdaki binanın dönüştürüldüğü hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen Mehmetbeyoğlu, kurumsal belediyecilik anlayışıyla personele daha rahat çalışma ortamı sağladıklarını kaydetti.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da belediye hizmetlerinin çok memnun edici olduğunu belirterek, hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Arvas ve Mehmetbeyoğlu hizmet binasını gezerek incelemelerde bulundu.