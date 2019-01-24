Erciş'te Terör Operasyonu: 12 Tutuklama
25 dakika önce
Van'ın Erciş ilçesinde "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etme" suçu kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Van
'ın Erciş
ilçesinde "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etme" suçu kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında; 20 ve 23 Ocak tarihlerinde "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etme" suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan şahıslara yönelik Erciş ilçesindeki 27 ayrı adreste eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanırken, 8 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:41 Kaynak: İHA
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