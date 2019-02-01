Erciş'te Terör Operasyonu: 13 Gözaltı
1 saat önce
Van'ın Erciş ilçesinde 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etmek' suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan 13 kişi gözaltına alındı.
Van
'ın Erciş
ilçesinde 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etmek' suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan 13 kişi gözaltına alındı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında; "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etmek" suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan şahıslara yönelik planlı olarak eş zamanlı operasyon icra edildiği belirtildi. Operasyon sonucu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise; 1 adet av tüfeği, 55 adet tabanca mermisi, 1 adet tabanca şarjörü, 7 adet cep telefonu, 7 adet sim kart, 3 adet hafıza kartı ele geçirildi.
Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:42 Kaynak: İHA
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