Erciş'te Terör Operasyonu: 14 Gözaltı
59 dakika önce
Van'ın Erciş ilçesinde "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etmek" suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan 14 şahıs gözaltına alındı.
Van
'ın Erciş
ilçesinde "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etmek" suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan 14 şahıs gözaltına alındı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığı ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etmek" suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan şahıslara yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:28 Kaynak: İHA
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