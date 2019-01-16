Son Dakika Haberleri: Erciş'te Terör Operasyonu: 20 Gözaltı

Erciş'te Terör Operasyonu: 20 Gözaltı

9 dakika önce

Van'ın Erciş ilçesinde "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etme" suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan 20 şahıs gözaltına alındı.

Erciş'te Terör Operasyonu: 20 Gözaltı, System.String[]
Van'ın Erciş ilçesinde "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etme" suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan 20 şahıs gözaltına alındı. Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında; 15 Ocak günü "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etme" suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan şahıslara yönelik Erciş ilçesinde 20 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 1 adet kurusıkı tabanca, 10 adet cep telefonu, 8 adet sim kart, 2 adet bilgisayar, 2 adet hard disk, 2 adet hafıza kartı, 1 adet tablet, 267 adet ankesörlü telefon kartı, 2 adet gamalı hac logolu örgütü simgeleyen paçavra, 3 adet örgüt mensuplarına ait fotoğraf ele geçirildi. Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:31 Kaynak: İHA

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