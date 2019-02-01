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Erciş'te Terör Operasyonu: 4 Tutuklama

46 dakika önce

Erciş'te terör operasyonu: 4 tutuklamaVAN - Van'ın Erciş ilçesinde "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etmek" suçu kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

Erciş'te Terör Operasyonu: 4 Tutuklama, System.String[]
Erciş'te terör operasyonu: 4 tutuklama

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etmek" suçu kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında; "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etmek" suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan şahıslara yönelik Erciş ilçesinde eş zamanlı icra edilen operasyon sonucunda 9 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 4 tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:41 Kaynak: İHA

PKK, Erciş, 3. Sayfa
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