Erciş'te Terör Operasyonu: 4 Tutuklama
46 dakika önce
Erciş'te terör operasyonu: 4 tutuklamaVAN - Van'ın Erciş ilçesinde "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etmek" suçu kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.
Erciş
'te terör operasyonu: 4 tutuklama
VAN - Van
'ın Erciş ilçesinde "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etmek" suçu kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Van İl Jandarma
Komutanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında; "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etmek" suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan şahıslara yönelik Erciş ilçesinde eş zamanlı icra edilen operasyon sonucunda 9 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 4 tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:41 Kaynak: İHA
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