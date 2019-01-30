Erciş'te Terör Operasyonu: 9 Gözaltı
57 dakika önce
Van'ın Erciş ilçesinde "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etme" suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan 9 şahıs gözaltına alındı.
Van'ın Erciş ilçesinde "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etme" suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan 9 şahıs gözaltına alındı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında; "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etme" suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan şahıslara yönelik planlı olarak eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyon sonucu 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise dijital materyaller ile örgütsel yayın ele geçirildi.
Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:09 Kaynak: İHA
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