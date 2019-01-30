Son Dakika Haberleri: Erciş'te Terör Operasyonu: 9 Gözaltı

Erciş'te Terör Operasyonu: 9 Gözaltı

57 dakika önce

Van'ın Erciş ilçesinde "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etme" suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan 9 şahıs gözaltına alındı.

Erciş'te Terör Operasyonu: 9 Gözaltı, System.String[]
Van'ın Erciş ilçesinde "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etme" suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan 9 şahıs gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında; "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etme" suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan şahıslara yönelik planlı olarak eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyon sonucu 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise dijital materyaller ile örgütsel yayın ele geçirildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:09 Kaynak: İHA

PKK, Van, Erciş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Elektrik Akımına Kapılan Genç Ahmetcan, Hayatını Kaybetti Tanıdığının Evinde Kalan Sapık, Ailenin 12 Yaşındaki Oğluna Cinsel İstismarda Bulundu

Genç Adam, Eskort Sitesinden Tanışıp Birlikte Olduğu Kadının Sevgilisinin Tuzağına Düştü Akli Dengesi Yerinde Olmayan Şahıs, Ters Park Edilen Aracı Ateşe Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 12:06:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciş'te Terör Operasyonu: 9 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]