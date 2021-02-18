Van'da teröre lanet yürüyüşü - Son Dakika

Van'da teröre lanet yürüyüşü

18.02.2021 15:35

Van'da teröre lanet yürüyüşü Van'da Sivil Toplum Kuruluşları Birlik Komitesi tarafından Gara şehitleri için düzenlenen yürüyüşte terör lanetlendi.

Van'da teröre lanet yürüyüşü

VAN - Van'da Sivil Toplum Kuruluşları Birlik Komitesi tarafından Gara şehitleri için düzenlenen yürüyüşte terör lanetlendi.

Van'da Sivil Toplum Kuruluşları Birlik Komitesi tarafından Gara şehitleri için yürüyüş düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi Kent Park önünde başlayan yürüyüş, Hazreti Ömer Camisine kadar devam etti. Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Memur-Sen Van İl Başkanı Mehmet Ali Uca, Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine PKK terör örgütünün faaliyetlerini sonlandırmak maksadıyla Pençe Kartal-2 Harekatı düzenlediğini ifade ederek, harekat bölgesinde terör örgütü PKK tarafından geçtiğimiz yıllarda alıkonulan 13 vatandaşın kalleşçe şehit edildiği haberinin yüreklere ateş ve acı düşürdüğünü söyledi. "Acının ülkesi, dili, dini, ırkı yoktur" diyen Başkan Uca, "Ağıtlar hangi dilden yakılırsa yakılsın hepsi can acıtıcı ve yürek yakıcıdır. Emperyalizm için maşalık vazifesini yürüten PKK terör örgütünün yapmak istediği de can acıtmaktır ve yürek yakmaktır. Bu yüzden de terörizmin ve teröristlerin hedefi de insanlıktır, kardeşliğimizdir, milletimizdir, ortak geleceğimizdir, birlikte yaşama irademizdir. Bu iradeyi bozmak adına yeni katliamlar yapmak, kan ve gözyaşı siyasetini devam ettirmek, ülkemizde ve bölgemizde refaha, özgürlüğe ve kardeşliğe göz dikmek gibi hedefler peşinde olan eli kanlı terör örgütü ve onun başka sahalardaki uzantıları, büyük Türkiye'nin önünü kesmenin, milletimizin moralini bozmanın, kardeşlik hukukumuzu bitirmenin peşine düşmüştür. Ancak bu kalleş saldırı, terör örgütünün kaçacak hiçbir yerinin kalmadığını bizlere bir kez daha göstermiştir" dedi.

Söz; insan haklarından, demokrasiden ve hak-hukuktan açıldığında riyakarca mangalda kül bırakmayanların, geçmişte olduğu gibi bugünkü vahşet sonrası da dut yemiş bülbül gibi susmaları yahut gerçeği eğip bükmeye çalışmalarının bir kez daha maskelerini düşürdüğünü vurgulayan Uca, "Hendeklere gömülen terör örgütünün bu alçak saldırıları milletimizi asla yıldıramayacak ve kahraman Mehmetçiğimiz, sınır ötesinde ve topraklarımızda terör örgütlerine soluk aldırmayacaktır. Milletimiz genciyle, yaşlısıyla, işçisiyle devletinin ve güvenlik güçlerimizin yanında kalacaktır. Ülkemiz zalimler ve katiller için bir kabus olmayı sürdürecek; masumlar, mağdurlar ve İslam ümmeti içinse güvenilir bir liman olmaya devam edecektir. Terör örgütlerinin sırtını sıvazlayan, silah ve mühimmat yardımlarıyla stratejik ortaklık kuran, bu şekilde Türkiye'nin yoluna taş koymaya çalışan küresel şer şebekelerinin inadına gün, terör örgütlerinin heveslerini kursaklarında bırakma günüdür. Gün, terör örgütlerine silah dahil lojistik destek veren yabancı güçlerin oyunlarını bozma günüdür. Gün, eli kanlı terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin reklamını yapan medya ve tüm oluşumlarına karşı birlik olma günüdür. Gün, ortak hareket etme ve kararlı mücadele verme günüdür. Hedefimiz, terör örgütlerinin oyununa gelmeden terörle etkin mücadeleyi yürütmek, etnik yapı fesatlığına karşı kardeşlik hukukumuzu zirveye taşımak, mezhep fitnesini de devreye sokmak isteyenlere karşı din kardeşliğimizi, inanç birlikteliğimizi kuvvetlendirmek, insanlık suçu işleyen terör örgütlerine karşı tüm insanlığı ortak mücadelede buluşturmak ve teröre karşı tüm sivil toplum kuruluşları olarak birlikte hareket etmek olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, bu kirli ilişkileri açık etme ve bütün terör örgütlerinin belini kırma gayretinden bir an bile geri durmayacağını belirten Uca, "Büyük ve güçlü Türkiye; terör örgütlerine, onların sahiplerine, uzantılarına ve destekçilerine geçit vermeyecektir. Şu ana kadar mukaddes vatan yolunda toprağa düşen aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet ve mağfiret, aziz milletimize ve şehitlerimizin kederli ailelerine sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından program, İl Müftüsü Ömer Keskin'in dua etmesi ile sona erdi.

Yürüyüşe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş amirleri, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Van'da teröre lanet yürüyüşü
Van'da teröre lanet yürüyüşü
Van'da teröre lanet yürüyüşü
Van'da teröre lanet yürüyüşü
Van'da teröre lanet yürüyüşü
Van'da teröre lanet yürüyüşü
Van'da teröre lanet yürüyüşü

Erciş, Şehit, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'da teröre lanet yürüyüşü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Internacional-Vasco de Gama maçında VAR sistemi bozuldu, ofsayttan gol geçerli sayıldı Son Dakika! Cumhurbaşkanı, "13 şehidin sorumlusu Erdoğan'dır" diyen Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed, Crystal Palace'ın radarına girdi CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır? Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş
AK Parti kongresini karıştıran pankart: Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum AK Parti kongresini karıştıran pankart: Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum         
15:46
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı         
15:16
Bright Osayi-Samuel'den Mesut Özil ve Emre Belözoğlu itirafları: F.Bahçe'yi tercih etmemde etkili oldular Bright Osayi-Samuel'den Mesut Özil ve Emre Belözoğlu itirafları: F.Bahçe'yi tercih etmemde etkili oldular         
15:06
Hamile eşini hortumla döverek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet Hamile eşini hortumla döverek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet         
14:51
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı         
14:24
Çiçek Taksi'nin Mehmet'i Kerem Tarhan büyüdü! İşte son hali ve yeni mesleği Çiçek Taksi'nin Mehmet'i Kerem Tarhan büyüdü! İşte son hali ve yeni mesleği         
14:11
Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama         
13:53
Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar         
12:37
Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor         
11:50
İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi         
11:43
Dünya Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı         
11:02
Babasının vefatıyla devraldığı şirketi büyüten genç girişimci, şimdi 19 ülkeye makine ihraç ediyor Babasının vefatıyla devraldığı şirketi büyüten genç girişimci, şimdi 19 ülkeye makine ihraç ediyor         
11:01
Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık         
10:20
Sosyal medyada başlayan Sosyal medyada başlayan "Maske sağlığa zararlıdır" propagandası büyük tepki çekti         
09:58
Aleyna Tilki'den Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var         
09:52
Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor         
09:12
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 16:20:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da teröre lanet yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei