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Erciş'te "Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet" yürüyüşü

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen yürüyüşle terör örgütü PKK'nın hain saldırıları protesto edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen yürüyüşle terör örgütü PKK'nın hain saldırıları protesto edildi.

İlçedeki Tenzile Ana İlkokulu önünde toplanan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla, "Kahrolsun PKK" ve "Vatan sana canım feda" sloganları attı.

Kaymakamlık bahçesinde kadar yürüyen grup adına konuşan Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Yüksel Zorlu, terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıları nefretle kınadıklarını söyledi.

Terör örgütünün yıllardır sivil halkı hedef aldığını vurgulayan Zorlu, "Diyarbakırlı annelerin cesareti, hepimizde bir umut uyandırdı. O anaların mücadelesine, azmine, cesaretine ve duruşuna selam olsun. Çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan annelerin mücadelesini ayakta alkışlıyoruz. Teröre destek veren iç ve dış güçleri nefretle ve şiddetle kınıyoruz." dedi.

Erciş'te Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet yürüyüşü

Erciş, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:58 Kaynak: AA
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