Erciş'te 'Teröre Lanet' mitingi

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde STK'lar öncülüğünde düzenlenen 'Teröre Lanet' mitinginde, 10 binler ellerine Türk bayraklarını alarak terör örgütü PKK'ya lanet yağdırdı.

İlçede bulunan sivil toplum örgütleri bir araya gelerek teröre lanet mitingi düzenlendi. Vanyolu Caddesi Tenzile Ana İlkokulu önünden başlayan mitingde, vatandaşlar hep birlikte terör örgütü PKK'ya lanet yağdırırken, Diyarbakır'daki annelerin de yanlarında olduklarını belirttiler. Diyarbakır'daki sivil halka yapılan terör saldırısını da lanetleyen vatandaşlar, 'Kahrolsun PKK' sloganları eşliğinde Erciş Kaymakamlığı önüne kadar geldiler. STK'lar adına burada açıklamalarda bulunan Eğitim Bir-Sen Erciş Şube Başkanı Yüksel Zorlu, terörün her türlüsünü lanetlediklerini belirterek, "Cefakar, her daim vatanına, milletine sadakatini büyük bir cesaretle ferasetini ortaya koyan kıymetli Erciş halkı; Erciş'teki STK'lar olarak aslında basın açıklaması şeklinde düzenlediğimiz programımız siz değerli halkımızın yoğun katılım ve teveccühüyle büyük bir mitinge dönüşmüş bulunmaktadır. Bu da, aslında Erciş halkının duruşunu, kararlılığını ve samimiyetini ortaya koymaktadır. Diyarbakır'daki bu saldırı son olsun diyor ve artık terör belasının bir an önce yakamızdan düşmesini bekliyoruz. Geçmişe baktığımızda 283 okulun hasar gördüğü ya da yakıldığı, 142 öğretmenin şehit olduğu, 135 caminin hedef alındığı, 11 Kur'an kursunun tahrip edildiği, sağlıkçılara saldırıldığı, ambulansların yakıldığı, 35 yılda 20 bin çocuk, 2013-2015 yılları arası ise 2 binden fazla çocuk dağa götürüldüğü, sivil halkın hedef gösterildiği ve katliamlara maruz kaldığı görülmektedir. Kürt halkına huzur getirileceği iddia edilen terör örgütünün sivillere verdiği zararın bir kısmı sadece bunlardır. Mazlum sivil vatandaşları hedef alan bu saldırılar bir kez daha göstermiştir ki, terör örgütü kan dökmek ve toplum huzurunu sabote etmekten başka bir amacı olmadığı gibi, bu halka acı ve gözyaşı getirmekten başka da bir faydası olmamıştır. Bu nedenle, artık siviller olarak biz de önceden olduğu gibi bundan sonra da bu eylemlere sesimizi yükseltiyoruz. Teröre karşı yürütülen mücadelede sivil inisiyatifin önemi herkesin malumudur. Çocuklarını terör örgütünden kurtarmaya çalışan bu annelerin mücadelesini ayakta alkışlıyor ve tüm aileleri benzer sıkıntılar yaşamamaları için birlik olmaya davet ediyoruz. Burada toplanan ve derdi kardeşlik olan tüm katılımcılar olarak terör saldırısında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diler, yaralılarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Katılımınızdan ve desteklerinizden ötürü Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından yaklaşık 10 bin kişi terör örgütüne lanetler yağdırarak olaysız bir şekilde alandan ayrıldı.