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Erciş'te ticari taksi ve minibüslerin yaş sınırı uzatıldı - Son Dakika

Erciş'te ticari taksi ve minibüslerin yaş sınırı uzatıldı

27.07.2021 14:17
Erciş'te ticari taksi ve minibüslerin yaş sınırı uzatıldı, System.String[]

VAN (İHA) – Van'ın Erciş ilçesinde ticari taksi ve minibüslerdeki yaş sınırının 12 yıla çıkarılması sürücüleri sevindirdi.

VAN (İHA) – Van'ın Erciş ilçesinde ticari taksi ve minibüslerdeki yaş sınırının 12 yıla çıkarılması sürücüleri sevindirdi.

Taksici esnafı, Erciş Şoförler Odası Başkanlığı bünyesinde bir araya geldi. Burada yapılan toplantının ardından Erciş Şoförler Odası Başkanlığı adına açıklamalarda bulunan Yakup Çelik, ticari olarak çalışan T plakalı ticari taksi yaşlarının 9, M plakalı ticari minibüslerin yaşının da 8 olduğunu hatırlatarak, "Araç yaşlarının uzatılmasıyla ilgili 3 yıl hiç durmadan uğraş verdik. Nihayetinde Van Büyükşehir Belediye Ulaşım Daire Başkanlığı ve belediye meclis kararı ile taksi ve minibüslerin yaşı 12 oldu. Yaşanan pandemi ve araçlarda yaşanan fiyat yükselişleri nedeniyle taksici ve minibüsçü esnafımızın süreleri dolmuş araçlarını yenilemeleri mümkün değildi. Araç yaşlarının uzatılması, esnafımıza büyük bir müjde oldu" dedi.

İlçede bulunan ve iç içe olan taksi yazıhanelerinin Erciş Belediye Başkanlığı ve Erciş Şoförler Odası Başkanlığı girişimleri sonucunda Van Büyükşehir Belediye tarafından 8 taksi yazıhanesinin 4 yazıhane olarak birleştirildiğini de dile getiren Çelik, "Yeni yapılan taksi yazıhaneleri daha modern, mutfak ve lavaboları içerisinde mevcuttur. Yolcu ve esnafın daha rahat edebileceği yazıhaneler haline geldi. Erciş şehir merkezine yakışır daha güzel bir görüntü kattı. Van Büyükşehir Belediyesinin merkez hariç diğer ilçelerdeki ticari taksi renklerinin sarıdan turkuaza çevrilmesi kararı almıştı. Bu karar çeşitli sorunlara yol açmıştı. Yaptığımız girişimler sonucunda nihayet bu karardan geri dönüldü ve taksi renkleri sarıda kaldı. Bütün bu konularda emek veren AK Parti MKYK Üyesi Fatih Çiftçi'ye, Van Milletvekilimiz Abdulahat Arvas'a, Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez'e, Erciş Kaymakamımız Nuri Mehmetbeyoğlu'na, AK Parti İlçe Başkanı Nedim Sağlam'a, Erciş İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak'a, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz M. Fatih Çelikel'e, Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Levent Böke'ye, Ulaşım Daire Başkanlığı Sekreteri Doç. Dr Ali Özvan'a, VESOB Başkanı İsa Berge'ye, Van Şoförler Odası Başkanı M. Emin Tuğrul'a, eski oda başkanımız rahmetli Hüsamettin Çelik ve ismini sayamadığım herkese teşekkür ederiz" dedi. - VAN

Erciş'te ticari taksi ve minibüslerin yaş sınırı uzatıldı
Erciş'te ticari taksi ve minibüslerin yaş sınırı uzatıldı
Erciş'te ticari taksi ve minibüslerin yaş sınırı uzatıldı
Erciş'te ticari taksi ve minibüslerin yaş sınırı uzatıldı
Erciş'te ticari taksi ve minibüslerin yaş sınırı uzatıldı
Erciş'te ticari taksi ve minibüslerin yaş sınırı uzatıldı
Erciş'te ticari taksi ve minibüslerin yaş sınırı uzatıldı

Hisarcık, Erciş, Taksi, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erciş'te ticari taksi ve minibüslerin yaş sınırı uzatıldı - Son Dakika


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