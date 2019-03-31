Son Dakika Haberleri: Erciş'te Tipi ve Heyelan

Erciş'te Tipi ve Heyelan

31 dakika önce

Van'ın Erciş ilçesinde tipi ve heyelan nedeniyle iki mahalle yolu kısa süreli ulaşıma kapandı.

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Van'ın Erciş ilçesinde tipi ve heyelan nedeniyle iki mahalle yolu kısa süreli ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir ile Erciş Belediyesi ekipleri tipiden kapanan 45 kilometre uzaklıktaki 2 bin 150 rakımlı Yankıtepe Mahallesi yolunu yapılan çalışmalarla tekrar ulaşıma açarken, iki iş makinesinin ise alanda hazır bekletildiği bildirildi. Bu arada, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Ağırkaya ile Mağara mahalleleri arasında bulunan bağlantı yolunda ise sabah saatlerinde aşarı sağanak nedeniyle iki kez heyelan geldi. Ekiplerin, kapanan mahalle yolunu uzun uğraşlar sonucunda tekrar ulaşıma açtıkları belirtildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:25 Kaynak: İHA

Van, Erciş, 3. Sayfa
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