Erciş'te Tır ile Yolcu Minibüsü Çarpıştı: 1'i Ağır 10 Yaralı

VAN'ın Erciş ilçesinde TIR ile yolcu minibüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

VAN'ın Erciş ilçesinde TIR ile yolcu minibüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.



Kaza, Erciş ilçe merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Çelebibağ Mahallesi yakınındaki karayolunda meydana geldi. Erciş'ten Tatvan yönüne giden 33 BVJ 02 plakalı TIR ile karşı yönden gelen yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - Van

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