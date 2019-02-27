Son Dakika Haberleri: Erciş'te Tiyatro Etkinliği

Erciş'te Tiyatro Etkinliği

1 saat önce

Van'ın Erciş Belediye Başkanlığı ile Van Devlet Tiyatrosunun işbirliğiyle ilçedeki öğrencilere yönelik tiyatro etkinliği gerçekleştirildi.

Erciş'te Tiyatro Etkinliği, System.String[]
Van'ın Erciş Belediye Başkanlığı ile Van Devlet Tiyatrosunun işbirliğiyle ilçedeki öğrencilere yönelik tiyatro etkinliği gerçekleştirildi.

Van Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan 'Mikrobik ile Gribik' isimli oyun, Erciş Kaymakamlığı Kaymakam Ferhat Kurtoğlu Çok Amaçlı Konferans Salonunda sahnelendi. İki seans halinde sahnelenen tiyatro oyununu merkez ve mahallelerdeki 14 okuldan gelen 600 öğrenci izledi.

Oyun sonrası açıklamalarda bulunan Van Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Cem Düzova, Mikrobik ile Gribik isimli oyun ile birlikte öğrencilere temiz çevre ve hastalıklara karşı nasıl korunacakları konularında mesaj verdiklerini belirtti. İlçeye ikinci kez geldiklerini de anlatan Düzova, "Van Devlet Tiyatrosu ile Erciş Belediyesinin ortaklaşa yaptıkları oyunuz için 20 kişilik bir ekiple bugün Erciş'teyiz. Umarım çocuklarımız sergilenen oyundaki masajı almışlardır. Bizler ortamdan oldukça memnun kaldık. İleride yine Erciş'te farklı oyunlarımızla sahneler alacağız" dedi.

Sergilenen oyunu büyük bir dikkatle izleyen öğrenciler ise, verilen mesajla birlikte çevre temizliği ve hastalıklara karşı nasıl korunacakları konularında bilinçlendiklerini ifade ettiler. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:03 Kaynak: İHA

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