Erciş'te toplu taşıma araçları denetlendi - Son Dakika
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Erciş'te toplu taşıma araçları denetlendi

18 dakika önce

Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş'te hizmet veren toplu taşıma araçlarını denetledi.

Erciş'te toplu taşıma araçları denetlendi, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş'te hizmet veren toplu taşıma araçlarını denetledi.


Van Büyükşehir Belediyesinin il ve ilçelerde toplu taşıma araçlarını denetleme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı trafik zabıta ekipleri tarafından ilçede denetim yapıldı. Denetimlerde elektronik ücret toplama sistemi başta olmak üzere araç içi temizliği, sürücülerin kılık kıyafetleri, güzergah uyumu ve evrak eksikliği gibi konular denetlenirken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise toplu ulaşım araçlarında fazla yolcu taşıma ve emniyet kemeri denetimi yaptı.


Yapılan denetlemede, ekipler bazı belgeleri eksik olan sürücülere idari para cezası uygularken, ruhsatsız çalışan korsan araçlar ise trafikten men edildi. - VAN

Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:52 Kaynak: İHA
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