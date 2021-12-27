Erciş'te toz şekerin fiyatı düşürüldü - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde toz şekerin kilogram fiyatı 10 liradan, 5 lira 70 kuruşa düşürüldü.

Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanvekili Ramazan Keleş, yaptığı açıklamada, ilçedeki şeker fabrikasıyla market işletmecileri arasında şeker fiyatı konusunda protokol imzalandığını söyledi.

Kentte kilosunun 10 liradan satıldığı şekerin söz konusu protokolle 5 lira 70 kuruştan satılmaya başlandığını belirten Keleş, "Biz de bu konuda Erciş Ticaret ve Sanayi Odası olarak gerçekleşen bu protokolü destekliyoruz. Devletimiz üstüne düşeni yapmakta. Üretici ve esnafımız da gereken duyarlıkları göstermelidir." diye konuştu.

Market işleten Nurullah Albayrak da kentteki fabrikanın haftalık 3 ton toz şeker verdiğini aktararak, "Şu an bir sıkıntı yok. 3 ton yeterli geliyor. Müşterimize istedikleri kadar şeker veriyoruz. Bu durumdan hem müşteri hem de biz memnunuz. İnşallah diğer üretici firmalar da fiyat düzeltmesine gider. Fabrika yetkililerine teşekkür ederim." dedi.

Vatandaşlardan Kenan Baştufan ise bu durumun tüketici açısından iyi olduğunu belirterek, yükselen fiyatların eski seviyelere düşmesini temenni ettiklerini dile getirdi.