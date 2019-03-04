Son Dakika Haberleri: Erciş'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Erciş'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi ise yaralandı.

Erciş'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Işıklı grup yolunda meydana geldi. H.Ç. yönetimindeki 65 DS 842 plakalı minibüs ile R.A. yönetimindeki 65 DD 244 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan yolculardan Abdülmecit A. (47) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü R.A. ile yolculardan H.U. ve E.U. ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, minibüs şoförü H.Ç. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:25 Kaynak: İHA

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