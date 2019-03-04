Erciş'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi ise yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi ise yaralandı.



Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Işıklı grup yolunda meydana geldi. H.Ç. yönetimindeki 65 DS 842 plakalı minibüs ile R.A. yönetimindeki 65 DD 244 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan yolculardan Abdülmecit A. (47) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü R.A. ile yolculardan H.U. ve E.U. ise çeşitli yerlerinden yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, minibüs şoförü H.Ç. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bitlis'te Beyaz Esaret! Tek Katlı Evler ve Araçlar Kara Gömüldü

Ankara Hamamönünde Korkutan Yangın! Çok Sayıda İş Yeri Kül Oldu

Düğüne Gelen Kişiye Yaya Geçidinde Araba Çarptı

Cami Misafirhanesinde İçki ve Oksijenli Su İçen 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Görme Yetisini Kaybetti