Erciş'te "Tübitak 4006 Bilim Fuarı" Açıldı

Erciş
ilçesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı"nın açılışı yapıldı.
Erciş Fen Lisesi'nde açılışı yapılan fuarda, öğrenciler tarafından hazırlanan projeler ziyaretçilerden ilgi gördü.
Fuarın açılışını gerçekleştiren Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçede TÜBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığının ortak programı kapsamında fuarın düzenlendiğini belirtti.
Bilim fuarında öğrencilerin hazırladığı 70'den fazla çalışmanın yer aldığını kaydeden Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:
"Erciş'in Türkiye
'deki ve Van
'da en fazla proje üreten ve projesi kabul edilen bir bölge olduğunu görüyoruz. Bu da bizi mutlu etti. Ercişliler isteyince çok şeyler başarabiliyor. Gelecek kuşakların çok daha güzel şeyler ortaya çıkaracağını ve büyük işler başaracağını gördüm. Bütün evlatlarımızı ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarda hep birlikte daha güzel şeyler ortaya koyacağız."
Erciş Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek
ise 2018-2019 eğitim öğretim döneminde ilçede ortaokul ve lise seviyesinde 73 okulun fuara başvurduğunu, bunlardan 56'sının proje yapmaya hak kazandığını söyledi.
Şimşek, "İl olarak 254 okul ile Van Türkiye ikincisi olmuştur. Erciş, il genelinde yüzde 24'lük bir başarı elde etmiştir. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı 10 Mayıs
'a kadar devam edecek. Bu sürede 56 okul 663 proje sergileyecek ve 2 bin 20 öğrenci bu projelerde yer alacaktır." diye konuştu.
Fuarın açılışına, okul idareciler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.