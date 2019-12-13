Erciş'te "Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erciş'te 'Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme' projesi - Son Dakika

Erciş'te "Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme" projesi

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen "Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme" projesi kapsamında Erciş ilçesinde 80 öğrenciye spor eğitimleri verilecek.

Erciş'te

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen "Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme" projesi kapsamında Erciş ilçesinde 80 öğrenciye spor eğitimleri verilecek.

Proje kapsamında Erciş Gençlik Merkezi Spor Salonunda 18 antrenör, eğitim verdiği 80 öğrenciyi çeşitli branşlara yönlendirecek.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Spor Uzmanı ve Proje İl Koordinatörü Mustafa Yamanyurt, yaptığı açıklamada, proje kapsamında seçilen öğrencileri teste tabi tuttuklarını söyledi.

Geçen yıl 3 bin civarında öğrenci taraması yaptıklarını ve Erciş'te 80 öğrencinin yetenekli olduğunu belirlediklerini ifade eden Yamanyurt, "Belirli aşamalardan sonra 6 aylık çoklu branş eğitimi gerçekleştireceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız burada yetenekleri çocukları çeşitli spor branşlarda yetiştirilip spora kazandıracak." dedi.

Türkiye, Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:42 Kaynak: AA
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