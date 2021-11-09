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Erciş'te üç mahallenin yolu asfaltlandı - Son Dakika

Erciş'te üç mahallenin yolu asfaltlandı

09.11.2021 16:54
Erciş'te üç mahallenin yolu asfaltlandı

Van'ın Erciş ilçesinde üç mahallenin yolu asfaltlandı.

Van'ın Erciş ilçesinde üç mahallenin yolu asfaltlandı.

Kent genelindeki asfalt ve yol çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Erciş'teki Salihiye Mahallesi, Akyol Tepesi-Deliçay bağlantı yolu ile Keklikova-Ergücü Mahallesi grup yolunda asfalt çalışmalarını tamamladı.

Stabilize, yarma, dolgu, sanat yapıları, taş duvar, yerinde dökme menfez, altyapı ve sıcak asfalt çalışması yapılan yollar vatandaşın hizmetine sunuldu.

Daha güvenli ve modern bir görünüme kavuşan mahalle yollarında Ulaşım Dairesi Başkanlığınca çizgi ve levha çalışması yürütülecek.

Erciş'te üç mahallenin yolu asfaltlandı
Erciş'te üç mahallenin yolu asfaltlandı
Erciş'te üç mahallenin yolu asfaltlandı
Erciş'te üç mahallenin yolu asfaltlandı

Büyükşehir Belediyesi, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erciş'te üç mahallenin yolu asfaltlandı - Son Dakika


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