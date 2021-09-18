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Erciş'te "Ulupamir Kültür Şöleni" gerçekleştirildi - Son Dakika

Erciş'te "Ulupamir Kültür Şöleni" gerçekleştirildi

18.09.2021 20:42
Erciş'te

Van'ın Erciş'ne bağlı Ulupamir Mahallesi'nde Kırgızistan Devlet Sanatçılarının da yer aldığı "Ulupamir Kültür Şöleni" düzenlendi.

Van'ın Erciş'ne bağlı Ulupamir Mahallesi'nde Kırgızistan Devlet Sanatçılarının da yer aldığı "Ulupamir Kültür Şöleni" düzenlendi.

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç ederek 1982 yılında Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgızlar, Kırgızistan Devlet Sanatçılarının da yer aldığı "Ulupamir Kültür Şöleni" düzenledi. Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Ulupamir Mahallesi'nde düzenlenen şenliğe Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Kırgızistan Devlet Sanatçıları, siyaset kurumunun temsilcileri, kamu kurum amirleri, çevre il ve ilçelerden gelen davetliler ile mahalle halkı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda bir konuşma yapan Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Bugün geleneksel hale gelen ve Ulupamir köylülerinin düzenlediği şenlikte bir araya geldik. 1982 yılında Erciş Zilan bölgesine yerleşen Ulupamirliler, geleneklerini örflerini adetlerini yaşatmak için elinden gelen gayreti göstermekte. Bunu da her yıl düzenledikleri bu festivalle şenliklerle hem yaşatmaya hem tanıtmaya çalışıyorlar. Onun için muhtarımızı, derneğimizi, platformumuzu, hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Biz bu geleneklerimizi yaşatmalıyız. Çevremizdeki köylerle el ele verip burada birlik, beraberlik, kardeşlik ruhunu egemen kılmalıyız" dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da konuşmasında, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Protokol konuşmaları ardından, "Kökbörü" (oğlak kapmaca oyunu) oynandı. Kırgızistan'dan gelen Devlet Konservatuvarı ses ve saz sanatçıları tarafından konser verildi. Komuz eşliğinde şarkılar söylendi. Ardından Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın'na ve protokol katılımcılarına Kırgızlılar tarafından çapan ve kalpak giydirildi. Şölen plaket takdimi sonrası son buldu.

(Murat Kalkan/İHA)

Erciş'te Ulupamir Kültür Şöleni gerçekleştirildi
Erciş'te Ulupamir Kültür Şöleni gerçekleştirildi
Erciş'te Ulupamir Kültür Şöleni gerçekleştirildi
Erciş'te Ulupamir Kültür Şöleni gerçekleştirildi
Erciş'te Ulupamir Kültür Şöleni gerçekleştirildi
Erciş'te Ulupamir Kültür Şöleni gerçekleştirildi
Erciş'te Ulupamir Kültür Şöleni gerçekleştirildi
Erciş'te Ulupamir Kültür Şöleni gerçekleştirildi
Erciş'te Ulupamir Kültür Şöleni gerçekleştirildi
Erciş'te Ulupamir Kültür Şöleni gerçekleştirildi

Emin Bilmez, Kırgızistan, Ulupamir, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erciş'te 'Ulupamir Kültür Şöleni' gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erciş'te "Ulupamir Kültür Şöleni" gerçekleştirildi - Son Dakika
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