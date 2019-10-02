Erciş'te 'ustalar kursiyerlerle buluşuyor' etkinliği düzenlendi

VAN - Van'ın Erciş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan 'ustalar kursiyerlerle buluşuyor' etkinliği kapsamında sergilenen birbirinden güzel el sanatları büyük beğeni topladı.

Erciş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün 2019- 2020 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle düzenlediği etkinliğe İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, 108. Alay Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, okul müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı. Erciş Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halis Özdaş, geçen yıl çeşitli branşlarda açtıkları kurs sayısını bu yıl 105'e çıkartarak 4 bin kişiye eğitim vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu da, Erciş'in her alanda sürekli gelişmesini görmenin kendisini son derece mutlu ettiğini belirterek, "Erciş her zaman 1 numaradır. Herkes çok çalışacak, ben çok çalışıyorum, arkadaşlarımızı biraz yoruyorum. Onun da farkındayım. Ama Erciş'i layık olduğu yere getirmek için hep birlikte çalışmak zorundayız. Bu anlamda İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erol Şimşek'i, Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüz Halis Özdaş'ı ve mesai arkadaşlarını çalışmalarından ötürü tebrik ediyorum" dedi.

Ardından Erciş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bahçesinde 'ustalar kursiyerlerle buluşuyor' etkinliğinin açılış kurdelesini kesen Kaymakam Mehmetbeyoğlu, kurs hocalarının yaptığı rölyef, karakalem ve folyo grafik çalışmalarını büyük bir hayranlıkla inceleyerek, ilgililerden ayrıntılı bilgi aldı.

60 eserin sergilendiği etkinliğin 32 usta öğretici ile birlikte kısa süre içinde hazırladıklarını belirten Kurs Hocası Leyla Keserci ise, kursiyerlerle birlikte daha farklı çalışmaları bu yıl içinde ortaya çıkartacaklarını ifade etti.