Erciş'te ustalar öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Erciş'te ustalar öğrencilerle buluştu

6 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Van Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından yürütülen 'Geleceğim, Mesleğim' projesi kapmasında ustalar öğrencilerle buluşturuldu.

Erciş'te ustalar öğrencilerle buluştu, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Van Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından yürütülen 'Geleceğim, Mesleğim' projesi kapmasında ustalar öğrencilerle buluşturuldu.


Erciş Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleşen buluşma sonrası açıklamalarda bulunan Erciş İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nurullah Çiftçi, proje kapsamında işlerinde başarı olan ve ilçede sanatkarlığıyla tanınan ustaları çırak ve öğrencilerle buluşturduklarını belirterek, "İlçemizde çeşitli branşlarda kendilerini geliştiren ustalarımızı öğrencilerimizle buluşturup, onların bilgi birikim ve tecrübelerini öğrencilerimizle paylaşmasını sağladık. Bugün de aramızda Erdoğan Kızgın ustamız bulunmaktadır. Ustamız sadece sanatıyla değil, hayat tecrübesini de öğrencilerimizle paylaştı. Kendilerine teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.


68 yaşındaki elektrik ve elektronik ustası Erdoğan Kızgın ise, gençlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Öğrencilerimizle bir araya gelmek beni çok mutlu etmiştir. Gençlerimize öğrendikleriyle gelecekte neler yapmaları ve neler yapmamaları gerektiği konularında kendi meslek tecrübelerimden örnekler vererek toplum içerisinde işinde başarılı ve saygın usta nasıl olunur konularını ilettim. Çok da verimli oldu. Öğrencilerimiz gelecekleriyle alakalı bana soru sordular. Bizler de tecrübelerimizi öğrencilerimizle paylaştık" şeklinde konuştu.


DAKA Planlama ve Koordinasyon Birim Uzmanı Hülya Eskin de, amaçlarının öğrencilerin mesleklere karşı olan ilgilerini canlandırmak ve bu meslekleri icra eden kişilerden direk öğrenmelerini sağlamak olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin çeşitli meslek liselerinde yapılmasını desteklediklerini söyledi.


Konferansa Erciş İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri, DAKA yetkilileri, meslek lisesi müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katılırken, okulun atölyeleri de davetlileri tarafından gezildi. - VAN

Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:06 Kaynak: İHA
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