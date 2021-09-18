Erciş'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Van'ın Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen faaliyetlerde, 350 gram toz esrar ile 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pay Mahallesi köy ve mezra yolu üzerinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine durdurulan ticari araç içerisinde arama yaptı. Yapılan kontrolde şüpheli V.Y isimli şahsa ait olduğu tespit edilen 350 gram toz esrar ele geçirilirken, Erciş İlçe Otogarında hareketlerinden şüphelenilen F.Y isimli şahıs üzerinde ve çantasında yapılan aramada ise çantada bulunan elyaf yastık içerisine gizlenmiş vaziyette 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Her iki olayla ilgili yakalanan V.Y ve F.Y isimli şahısların gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildiği ve yapılan işlemlerine müteakip tutuklandıkları öğrenilirken, uyuşturucu madde ile mücadeleye kararlılıkla devam edildiği belirtildi. - VAN