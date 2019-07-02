Son Dakika Haberleri: Erciş'te "Van'da çocuk olmak" sergisi açıldı
Son Dakika Güncel Haber

Erciş'te "Van'da çocuk olmak" sergisi açıldı

48 dakika önce

Van'ın Erciş ilçesinde, Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Özkan Bilgin'in çalışmalarının yer aldığı "Van'da çocuk olmak" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Erciş'te
Van'ın Erciş ilçesinde, Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Özkan Bilgin'in çalışmalarının yer aldığı "Van'da çocuk olmak" temalı fotoğraf sergisi açıldı.
Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu'nun açılışını gerçekleştirdiği sergide, Van'daki çocukların günlük yaşamına dair fotoğraflar davetlilerin beğenisine sunuldu.
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteğiyle, Van Jandarma Komutanlığı ve AA işbirliğinde hazırlanan sergideki fotoğrafları inceleyen Mehmetbeyoğlu, erken yaşta evliliklerin önlenmesinde farkındalık yaratmak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen "Ben Daha Çocuğum" sosyal sorumluluk projesinin önemli olduğunu söyledi.
Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Mehmetbeyoğlu, "Sergimizin hayırlı olmasını diliyorum. Coğrafyamızdaki evlatlarımızın yaşadığı zorlukların ön plana çıkarıldığı güzel bir çalışma sergilenmiş. Sayın Valimiz ve İl Jandarma Komutanımız bu konuyu çok önemsiyor. Çünkü elleri kayak tutması gereken çocukların maalesef zorlu işlerde çalıştırılmasıyla karşılaşıyoruz. Evlatlarımızın diğer çocuklardan farklı olmadığını ve bu coğrafyada yaşanan zorluklara rağmen neleri başardıklarını göstermesi açısından çok değerli çalışmalar yapılmış." diye konuştu.
Erciş Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yaşar da, sergilenen fotoğrafların bölgedeki çocukların yaşamını etkili bir şekilde anlattığını belirtti.
Programa, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Acar, İlçe Müftüsü Mehmet Fidail Uyanık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek ile davetliler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:14 Kaynak: AA
Jandarma, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Onur Yürüyüşü'nü değerlendirdi: Algı operasyonu Zenginlere ek vergi Ekim ayına ertelendi Raylara düşen çocuk son anda kurtarıldı! O anlar saniye saniye kamerada Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 19:03:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciş'te "Van'da çocuk olmak" sergisi açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]