Erciş'te vatandaşlar okul bahçesinde cuma namazı kıldı - Son Dakika

Cuma namazı kılınan okul bahçesinden detay görüntüler Erciş'te vatandaşlar okul bahçesinde cuma namazı kıldı

VAN (AA) Van'ın Erciş ilçesinde kronavirüs tedbirleri kapsamında bu gün cuma namazlarının camilerde ve açık alanlarda sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak kılınma izniyle cuma namazları kılınmaya başladı.